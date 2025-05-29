İzmir'de Tüfekli Saldırıda Ölü Sayısı ve İsimde Düzeltme

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'İzmir'de otomobile tüfekli saldırı; 3 ölü, 3 yaralı (2)' başlıklı haberimizde, olayda yaşamını yitirenlerden birinin ismi Serda Karagöz diye açıklanmış, ancak kaynağından alınan yeni bilgiye göre, Fatma Altun olarak düzeltilmiştir.