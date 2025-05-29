İzmir'de Tüfekli Saldırıda Ölü Sayısı ve İsimde Düzeltme
İzmir'de gerçekleşen tüfekli saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin isimleri güncellendi. Olayda hayatını kaybeden kişilerden birinin ismi Serda Karagöz yerine Fatma Altun olarak belirtildi.
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'İzmir'de otomobile tüfekli saldırı; 3 ölü, 3 yaralı (2)' başlıklı haberimizde, olayda yaşamını yitirenlerden birinin ismi Serda Karagöz diye açıklanmış, ancak kaynağından alınan yeni bilgiye göre, Fatma Altun olarak düzeltilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel