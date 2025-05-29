İzmir'de Tüfekli Saldırıda Ölü Sayısı ve İsimde Düzeltme

İzmir'de Tüfekli Saldırıda Ölü Sayısı ve İsimde Düzeltme
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İzmir'de gerçekleşen tüfekli saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin isimleri güncellendi. Olayda hayatını kaybeden kişilerden birinin ismi Serda Karagöz yerine Fatma Altun olarak belirtildi.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'İzmir'de otomobile tüfekli saldırı; 3 ölü, 3 yaralı (2)' başlıklı haberimizde, olayda yaşamını yitirenlerden birinin ismi Serda Karagöz diye açıklanmış, ancak kaynağından alınan yeni bilgiye göre, Fatma Altun olarak düzeltilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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