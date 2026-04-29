İzmir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ömer T. (79) yönetimindeki 35 CSY 814 plakalı motosiklet, Birgi Mahallesi'nde, önünde seyreden Şeref A. (63) idaresindeki 35 Z 7221 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletteki Zühdiye T. (79) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp