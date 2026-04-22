İzmir'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Selçuk ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki Gülşen Erceylan, bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

R.K. (40) idaresindeki 35 AUJ 668 plakalı tır, Atatürk Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Erceylan'a (80) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrollerde Erceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince R.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
