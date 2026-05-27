İzmir'de tırın otoyolda görevli jandarma uzman çavuşa çarpması araç kamerasında
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda arızalı aracın güvenliğini sağlayan jandarma uzman çavuşa tır çarptı. Yaralanan asker tedavi sonrası taburcu olurken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'de tırın çarpması sonucu yaralanan jandarma uzman çavuş, tedavisinin ardından taburcu edildi, sürücü gözaltına alındı.
Dün H.U. (52) idaresindeki tır, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı viyadüğünde İzmir yönüne seyir halindeyken yolun sağ şeridinde arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan Uzman Çavuş Ö.S'ye çarptı.
Yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahale sonrası İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen jandarma personeli taburcu edildi.
Tır şoförü H.U. gözaltına alındı.
Kaza anı, olay yerinde bulunan araçtaki kamerayla kaydedildi.