İzmir'de trafikte tehlikeli araç kullanan sürücüye 380 bin lira idari para cezası uygulandı, ticari araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında 35 BYJ 240 plakalı hafif ticari aracın İzmir Çevreyolu İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) mevkisinden Bornova istikametinde seyir halindeyken başka bir aracın önünü kestiği ve sürücüsünün araçtan inerek saldırgan davranışlarda bulunduğu görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ticari aracı kullananın E.E. (44) olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 380 bin, araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca, E.E'nin ehliyetine 60 gün süreyle el koyarak, aracı 60 gün süreyle trafikten men etti.