İzmir'de Tartışma Kanlı Bitti: Dini Nikahlı Kadın Vuruldu

İzmir'de Tartışma Kanlı Bitti: Dini Nikahlı Kadın Vuruldu
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde H.M.A., dini nikahla birlikte yaşadığı kadını tartışma sırasında silahla vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, H.M.A. gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde H.M.A. (64), yaşanan tartışma sırasında dini nikahla birlikte yaşadığı kadını silahla vurdu. Yaralanan U.I. (42) hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi 199 Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşayan H.M.A. ile U.İ. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında H.M.A., yanında bulundurduğu tabancayla birlikte yaşadığı U.I.'ya ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli H.M.A. ise gözaltına alındı. U.I.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
