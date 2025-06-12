İzmir'de Tartışma Kanla Bitti: Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

İzmir'de Tartışma Kanla Bitti: Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde 75 yaşındaki Ömer Mehmet, eşiyle çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle eşini vurup intihar etti. Olay, komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi ile ortaya çıktı.

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'taki apartmanın zemin katında Ömer Mehmet ile eşi Şerife Erdal (70) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal, odada bulunan av tüfeğiyle eşi Şerife Erdal'a ateş açtı, ardından aynı silahla evin bahçesinde intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı duyarak eve gelen oğulları Ali Erdal ve aile yakınları gözyaşı döktü.

Çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü

"Sessiz tehlike" acılı ablayı da hayattan kopardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.