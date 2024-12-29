İzmir'de Tarladan Marul Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Tire ilçesinde tarladan 52 çuval marul çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma ekipleri şüpheli tavırlar sergileyen şahsı tespit ederek diğer iki kişiyle birlikte marul çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.
İzmir'in Tire ilçesinde tarladan 52 çuval marul çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir marul tarlası yakınında park halindeki araçta S.A'nın (21) şüpheli tavırlar sergilediğini fark etti.
Bölgede araştırma yapan ekipler N.T. ile A.T'yi, tarladan çaldığı iddia edilen 52 çuval marulla suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.