İzmir'de su borusu patladı, cadde göle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu caddeler göle dönerken trafik durma noktasına geldi. Fevzi Paşa Bulvarı'nda su baskınları yaşandı ve olay yerine ekipler müdahale ediyor.

İzmir'de boru patladı, su metrelerce yükseğe böyle fışkırdı

Su borusunun patladığı trafik durma noktasına geldi, cadde göle döndü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu caddeler göle dönerken trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait su borusu henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Fevzi Paşa Bulvarı'nda su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte durma noktasına geldi. Öte yandan olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.