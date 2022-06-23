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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Seher Deniz - Güncel
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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'taki bir iş yerinin önünde H.D. ile K.U. ve E.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, K.U. ile E.A'ya yanında getirdiği silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede K.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırıda yaralanan E.A. Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Seher Deniz - Güncel

Çeşme İzmir Güncel Haberler

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