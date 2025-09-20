İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 6 kişi ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel