Haberler

İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 6 kişi ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan: Basına yansımayan çok sert kararlar alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor

Neler yapıyorsun öyle Tadic
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.