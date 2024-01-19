Üye Girişi
Haberler

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in 3 ilçesinde düzenlenen operasyonda polis, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda silahlar, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi.

İZMİR'in 3 ilçesinde polisin düzenlediği silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliler yönelik, dün operasyon düzenlendi. Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar, 23 kartuş, 21 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü İzmir Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title