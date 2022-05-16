İzmir'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği toplantısı - Haberler

İZMİR (İHA) - - İzmir'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği toplantısı

İZMİR - İzmir Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Yapay zeka' temalı toplantıda, İzmir'in bilişim ve inovasyon alanındaki yetkinliği değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, İzmir Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplantısı düzenlendi. 16 17 Mayıs tarihleri arasında İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde devam edecek 'yapay zeka' temalı etkinliğin açılış programına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve üniversite temsilcileri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada bütün sektörlerin birbiriyle uyum içinde çalışmaya gayret ettiğinin altını çizen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir; sanayi, ticaret, turizm, tarım gibi her alanda iddiası olan bir il. Her alanda Türkiye gelişti, İzmir de gelişti ancak bir alanda İzmir Türkiye'den daha hızlı gelişiyor. Bu alan bilişim ve inovasyondur. Bu alanda İzmir Türkiye'nin önünde gidiyor. Hazır ortaya çıkmış kapasiteyi ivmelendirecek çalışmalar yapmak gerekiyor" dedi.

İzmir'in hem kurulan şirketler hem de kente yerleşen beyaz yakalılar bağlamında Türkiye'nin önünde olduğunu belirten Vali Köşger, "Bu İzmir'de bir habitat oluştuğunu gösteren bir şey. İzmir'in yarışacağı Kayseri, Ankara, İstanbul değil, Barcelona, Los Angeles, Berlin'dir. İzmir oluşturacağımız yeni iklimle hem ülkeden hem de dünyadan en iddialı beyinleri buraya çekmelidir. İzmir'de 4 teknoparkımız var. 2'sinin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 'Darağacı' dediğimiz bölgeyi de bir teknoloji serbest bölgesi haline getirmekle ilgili fizibilite çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Türkiye'nin teknoloji başkenti olacak çalışmaları yürütmemiz lazım. Konvansiyonel sektörü de unutmamak lazım. Pandemi bize üretim sektörünü de ihmal etmememiz gerektiğini gösterdi. Tarımın ihmal edilmeyecek bir sektör olduğunu 2 yılda yaşayarak gördük. Bunları teknoloji, inovasyon ve yenilikle buluşturup bir üst segmente taşıyacağız. Dünyanın neredeyse kan gölüne döndüğü ortamda ayaklarının üzerinde dirayetli bir devletimiz olmasa biz bunların hiçbirini yapamayız. Biz birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Teknoloji, sürekli bir yenilikçi yaklaşım gerektirmektedir"

Kendisinin bir sanayici olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise "Otomotiv endüstrisinin press hatları ve onlarla ilgili donanım ve transfer hatları yapan bir kurum olarak bu konu 50 yıldır iştirak ettiğimiz alanların başında geliyor. Sanayileşmenin ana etkenleri bilim, teknoloji ve ekonomidir. Teknoloji, sürekli bir yenilikçi yaklaşım gerektirmektedir. Yenilikçi bilimin üreticisi olan üniversiteler ile sanayi sektörünün bakanlığımız koordinasyonunda bir araya gelmeleri ve ortak bir doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir. Bilim ve sanayiyi bir araya getiren işbirliği mekanizmaları geçmişte olduğu gibi bugün de yürütülmektedir. Bakanlığımız taşra teşkilatını oluşturan 81 ilin sanayi ve teknoloji müdürlüklerinin merkezinde yer aldığı SANTEK bu amaçla oluşturulmuştur. Bilimsel ve teknolojik çalışmaların katma değere dönüştürüleceğine inandığımız SANTEK çalışmaları çerçevesinde AR-GE ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, AR-GE ve inovasyon destekleri hakkında kamunun bilgilendirilmesi, çalışma planlarının hazırlanarak takibinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır" dedi.

"Bu dönem hız dönemi"

Tesis yapmanın sadece mekanik üretimle, sadece yazılımla da bitmediğini ifade eden Büyükdede, "Bugün mekanik üretimler de yazılımın bir parçası haline geldi. Artık mekanik dizaynları yapabilmek çok kolaylaştı. Taleplere çok daha hızlı cevap verebilir hale geldik. Bu dönem hız dönemi. Donanımın kaç saniyede ürünü masaya koyması gerekiyor? Bugün zamana karşı yarış var. Dünya birbiriyle kavga ediyor. Bu kavgada çok kaliteli materyal kullanabilen, hidrolik teknolojisinde ileri gitmiş olanlar kazanacak. Öbürleri silinecek. Biz bilişim vadileri kuruyoruz, AR-GE merkezlerini destekliyoruz. Türkiye çok iyi bir üretim merkezi haline geldi. Bu konuda üniversitelerimiz de yapısal bir değişim dönemine girdiler. Kendilerini yeniliyorlar. Yenileyemezlerse eriyecekler. Yeni dünyaya adapte olanlar ayakta kalacak. Bu devrimin önemli unsurlarından biri de yapay zeka. Yapay zeka, ulaşım, haberleşme gibi hayatımızın pek çok alanında yer almaktadır. Yapay zeka ekonomik büyüme konusunda iş yapış şekillerini hızla değiştirdiği için, hızla toplumsal faydaya çevrilmesi önemli yaklaşımlardan biri olacak. Yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm yazılımları domine etmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni çağın en önemli hammaddesinin veri olduğuna vurgu yapan Büyükdede, "Bazı araştırmalar 10 yıl içerisinde yapay zeka başta olmak üzere yıkıcı teknolojiler eliyle geliştirilecek dönüşüm neticesinde halihazırda 30 milyonluk toplam istihdamın 8 milyon kadarının insan gücüyle yapılamayacak işlerden oluşacağını, daha fazla iş alanının dijital etkinlik sahibi bireyler tarafından doldurulacağını göstermektedir. Yeni çağın en önemli hammaddesi veri ve veriye dayalı bütün akıllı sistemlerin temelinin yapay zeka olduğundan hareketle, ulusal yapay zeka stratejisi ve milli teknoloji hamlesi kalkınma hedefleri doğrultusunda sanayi üretiminden sosyal uygulamalara kadar yaşamın her alanında yapay zeka teknolojilerinden yararlanılması öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Yürütülen uluslararası çalışmalarda aktif bir şekilde katılım sağlamayı hedeflemekteyiz. Uluslararası düzeyde yürütülen mevzuat ve standardizasyon çalışmaları ile ülkemizin çıkarlarının korunması büyük önem arz etmektedir. Yüksek yaşam standartları ve geniş çaplı üretim olanakları ile rekabet üstünlüğüne sahip İzmir'imiz, yerli ve yabancı yatırımcılara ideal bir yatırım ortamı sunmaktadır" dedi.

"Yapay zeka özel bir öneme sahip"

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de bilgiye sahip olan bireyin girişimci ise yeni ekonominin temeli haline geldiğini söyleyerek, "Yapay zeka özel bir öneme sahip. İnsanoğlu, insansız sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı bir dünyaya doğru yol alıyor. Yapay zeka, insanlar gibi akıllı ve bağımsız sistemler oluşturmaya başlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Büyükdede'ye günün anısına bir hediye takdim edildi.