İzmir'de samanlık yangınında 2 hayvan telef oldu, 22 hayvan yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 22 hayvan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serpil K'nin Karateke Mahallesi'ndeki samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 22 hayvan yaralandı.