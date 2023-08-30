İzmir'de samanlık yangınında 2 hayvan telef oldu, 22 hayvan yaralandı
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İzmir'in Tire ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 22 hayvan yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 22 hayvan yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serpil K'nin Karateke Mahallesi'ndeki samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 22 hayvan yaralandı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel