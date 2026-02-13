Haberler

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Güncelleme:
İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintileri ile dolarken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası yağışlar gece saatlerinde başladı.

İZMİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısının ardından gece saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu. Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

