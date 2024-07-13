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İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Anları Kamerada

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İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın sağanak sırasında elektrik akımını kapılarak hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada yardıma gelen Öktemay'ın da akıma kapılıp düştüğü görülüyor.

AKIMA KAPILDIKLARI ANLAR KAMERADA

İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın sağanak sırasında elektrik akımını kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp, yere düştüğü görüldü.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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