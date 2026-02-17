Haberler

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İZMİR'de etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İZMİR'de etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok bölgesinde su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte gün boyu devam eden sağanak sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmur suları kaldırımlarla birleşti. Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğunluk yaşanıyor. Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri, suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
