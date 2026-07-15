İzmir'de orman yangınında kurtarılan bukalemun doğaya bırakıldı

İzmir'de orman yangınında itfaiye ekiplerince bitkin halde bulunan bukalemun kurtarılarak doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bornova-Buca ilçeleri sınırları arasında bulunan Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale sırasında bir bukalemunu fark etti.

Dumandan etkilenen ve bitkin halde olan bukalemun yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

Su verilen ve ilk müdahalesi yapılan bukalemun, daha sonra güvenli bölgede doğaya salındı.