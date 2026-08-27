Ödemiş'te orman yangını kontrol altında
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDIİzmir’in Ödemiş ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi.
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi. Yangının havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı