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Ödemiş'te orman yangını kontrol altında

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BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDIİzmir’in Ödemiş ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi. Yangının havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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