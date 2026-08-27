Ödemiş'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarında saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzere bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı