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İzmir'de Nevruz Mitingi Sonrası 35 Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Mitingi' sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e çıktı. Toplantı sırasında kanunsuz slogan atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişiler yakalandı.

İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e çıktı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Meydanı'nda dün gerçekleştirilen "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 28 kişi daha, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Toplantının dağılımı sırasında kanunsuz slogan atan 7 kişiyle gözaltına alınanların sayısı 35 oldu.

Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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