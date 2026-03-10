Haberler

İzmir'de narkotik operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 8 kilo skunk, 200 gram metamfetamin, ruhsatsız tabancalar ve nakit para ele geçirildi. 10 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde narkotik ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo skunk maddesi, 200 gram metamfetamin, 180 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 371 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, ruhsatsız tabancalar ve fişekler ise ilgili polis merkezine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
