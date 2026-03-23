Önünü kesen kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan müzisyen öldü

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Konak ilçesinde önünü kesen gruptakiler tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman'ın (31), hayatını kaybetmesine ilişkin İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T (33) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı