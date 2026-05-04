İzmir'de motosikletle uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatını motosikletle yaptığını belirleyen ekipler, takibe aldıkları A.D. (28), H.Ş. (24) ve Ş.A'yı (26) kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelilerin kovalamaca sırasında attığı poşet ile motosiklet ve bir iş yerlerinde yapılan aramada 1 kilo 705 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.