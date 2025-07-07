İzmir'de Motosiklet Sürücüsüne Darbe Anı Kamerada
Bayraklı ilçesinde motosiklet sürücüsü A.P. iki kişi tarafından darbedildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, polis harekete geçerek şüphelileri gözaltına aldı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motosiklet sürücüsü A.P.'nin 2 kişi tarafından darbedildiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'ndeki Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi ile motosiklet sürücüsü A.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında yere düşen A.P., 2 kiyi tarafından darbedildi. Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin C.Ö. (28) ve O.Ö. (38) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli Özkanlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.