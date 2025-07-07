İzmir'de Motosiklet Sürücüsüne Darbe Anı Kamerada

İzmir'de Motosiklet Sürücüsüne Darbe Anı Kamerada
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Bayraklı ilçesinde motosiklet sürücüsü A.P. iki kişi tarafından darbedildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, polis harekete geçerek şüphelileri gözaltına aldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motosiklet sürücüsü A.P.'nin 2 kişi tarafından darbedildiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'ndeki Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi ile motosiklet sürücüsü A.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında yere düşen A.P., 2 kiyi tarafından darbedildi. Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin C.Ö. (28) ve O.Ö. (38) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli Özkanlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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