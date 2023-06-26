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İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Aydın Otoyolu'nun Sağlık mevkisi geçişinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Hamit Can Dalgakıranlar hayatını kaybetti, yanındaki Elvin Gümüş ise ağır yaralandı.

İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Aydın Otoyolu'nun Sağlık mevkisi geçişinde, Hamit Can Dalgakıranlar'ın (25) kullandığı 35 BHL 922 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yola savrulan Dalgakıranlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan ve ağır yaralanan Elvin Gümüş (20) ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel

Motosiklet Hamit Can Aydın İzmir Güncel Haberler

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