İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki Mehmet Doğan hayatını kaybetti, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

M.S.T'nin (36) kullandığı 35 RC 466 plakalı motosiklet, Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a (61) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki yolcu ile Doğan yola savruldu.

Motosiklet ise sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yaya, ambulanslarla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen M.S.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve kişilerin yola savrulması, ardından motosikletin sürüklenerek park halindeki otomobile çarpması ile çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
