İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 35 CVF 264 plakalı motosiklet, İzmir Ankara Caddesi KOSBİ Kavşağı'nda O.A. yönetimindeki 35 DC 1265 plakalı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki K.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.