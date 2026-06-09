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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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İzmir'in Balçova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Vurgun hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Vurgun (34), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Balçova ilçesinde meydana geldi. Restoranda ızgara ustası olan Hasan Vurgun'un kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Vurgun, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Vurgun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Vurgun'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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