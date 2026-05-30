İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir Konak'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Halil Karataş (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.
İbrahim Halil Karataş (28) idaresindeki 35 ATY 136 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi Bayramyeri Köprülü Kavşağı çıkışında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Karataş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Karataş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı