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İzmir'de otomobil, karşı şeritten gelen minibüse çarptı: 4 ölü, 21 yaralı

İzmir'de otomobil, karşı şeritten gelen minibüse çarptı: 4 ölü, 21 yaralı

Güncel Haberler

İzmir'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından karşı şeritteki minibüse çarptı. Katliam gibi kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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