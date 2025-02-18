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İzmir'de Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

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Kemalpaşa'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.Y. (65) idaresindeki 35 PGH 24 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Akevler Caddesi'nde M.E.Y'nin (22) kullandığı 35 CIE 319 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Kazada minibüsün şoförü ile araçtaki yolculardan D.K, F.D, Ş.B, B.M.Y, Ş.C, M.Ö. ve F.G. ile hafif ticari araçtaki A.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü M.E.Y. ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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