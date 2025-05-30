İzmir'de Metruk Binada Bulunan İnsan Kemikleri İnceleniyor

İzmir'de Metruk Binada Bulunan İnsan Kemikleri İnceleniyor
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir metruk binada bulunan insan kemikleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak metruk binanın ortaklarından birinin ifadeleri dikkat çekiyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde metruk binada bulunan insan kemikleri incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erzene Mahallesi 71 Sokak'taki metruk binada insan kemikleri olduğu ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Metruk binanın ortaklarından Ü.C.K'nin ifadesinde, ortopedi doktoru olan ve 2024'te vefat eden ağabeyi U.C.K'nin, söz konusu iskeletler ile anatomi dersi için çalışma yaptığını hatırladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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