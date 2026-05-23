Haberler

İzmir'de Kurban Bayramı öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Emniyeti, Kurban Bayramı tatili boyunca asayiş ve trafik güvenliği için ek önlemler aldı. Kapkaç, hırsızlık ve terör olaylarına karşı ekip sayısı artırıldı, denetimler sıklaştırıldı.

İzmir'de polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ek güvenlik tedbirleri alırken denetim ve kontrolleri sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince asayiş ve trafik yönünden il genelinde ek önlemler uygulanacağı belirtildi.

Tedbirler kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kapkaç, sahte para, hırsızlık, yankesicilik gibi asayiş olaylarının yanı sıra terör olaylarının önlenmesi amacıyla görevli ekip ve personel sayısı artırıldı.

Açıklamada meydana gelebilecek olaylara karşı en hızlı ve etkili şekilde müdahale edilebilmesi için denetim ve kontrollerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Bayram tatili süresince yoğunlaşacak şehir içi ve şehirlerarası trafikte güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik ekiplerinin sayısının da artırıldığı kaydedildi.

Tüm güzergah ve bölgelerde trafik denetimlerinin üst seviyeye çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan her türlü olay, ihlal ve şüpheli işlemlerde 112 Acil Merkezi'ni aramaları istendi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Böylesi görülmedi! Köyün kara ile bağlantısı kesildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Giresun'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! Araçları biçen tır hiç fren yapmamış

İşte 5 kişinin öldüğü kaza anı! Araçları biçen tırın gelişine bakın
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL

Paraya para demiyor, 30 sanide servet kazanıyor
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti