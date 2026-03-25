İzmir'de kümeste çıkan yangına ilk müdahaleyi çevik kuvvet ekibi yaptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevik kuvvet ekibi yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Umurbey Mahallesi Cumhuriyet 1. Çıkmaz Sokağı'ndaki müstakil evin bahçesindeki tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kümesteki tavuklar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ekiplerden önce ulaşan çevik kuvvet personeli yangına bahçe hortumlarıyla su tutarak müdahale etti.

Yangın, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kümeste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! İşte doktor sevgilisinin ilk ifadesi
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi

Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan hamlesi
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor