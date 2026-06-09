Haberler

İzmir'de kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'de kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'a aykırılık ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçunu işledikleri belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay!

Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı

12 yıllık sır çözüldü! Dosya tozlu raflardan indi, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle
Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi

Köklü üniversitede büyük vurgun! 45 kişi için gözaltı kararı
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti