İzmir'de kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İZMİR'de kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumar ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'a aykırılık ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçunu işledikleri belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı