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İzmir'de Kopya Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Tutuklama

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İzmir merkezli 10 ilde, kopya araç kiralama siteleri hazırlayıp, 111 bin 400 TL dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 TUTUKLAMA

İzmir merkezli 10 ilde, kopya araç kiralama siteleri hazırlayıp, 111 bin 400 TL dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Dolandırıcılık İzmir Adliye Suç Güncel Haberler

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