İzmir'de Kopya Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Tutuklama

12 TUTUKLAMA

İzmir merkezli 10 ilde, kopya araç kiralama siteleri hazırlayıp, 111 bin 400 TL dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir ÖZEN / İZMİR,