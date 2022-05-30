İzmir'de kendisine ceza yazan polise saldıran şüpheli tutuklandı - Haberler

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İzmir'de kendisine ceza yazan polise saldıran şüpheli tutuklandı

AA - Esin Çetin - Güncel
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İzmir'de kendisine ceza yazan polise saldıran şüpheli tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde uygulama noktasında kimlik soran polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde uygulama noktasında kimlik soran polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Ekmekçi Meydanı'ndaki uygulama noktasında denetimlerde bulundu.

Ekipler bu sırada kontrol noktasından motosikletiyle geçen M.K'yı durdurmak istedi. Ekipler "dur" ihtarına uymayan motosiklete ceza yazdı.

Durumu öğrenen M.K, 2 kişiyle birlikte söz konusu ekiplere bıçakla saldırdı.

Gözaltına alınan şüphelilere "görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet, devlet malına zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Esin Çetin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Aliağa İzmir Güncel Haberler

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