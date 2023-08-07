İzmir'in Buca ilçesinde bir katı atık toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangından çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir'de katı atık toplama merkezinde korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir katı atık toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangından çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 19.00 sıralarında Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir katı atık toplama merkezinde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, depolanan malzemeler alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüldü.