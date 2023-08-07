Üye Girişi
Haberler

İzmir'de katı atık toplama merkezinde korkutan yangın

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde bir katı atık toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangından çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir'de katı atık toplama merkezinde korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir katı atık toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangından çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 19.00 sıralarında Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir katı atık toplama merkezinde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, depolanan malzemeler alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sinan Yeniçeri - Güncel

İtfaiye İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title