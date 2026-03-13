Haberler

İzmir'de kargo paketinde 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
İzmir'de bir kargo firmasına gönderilen pakette 9 kilo 620 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İZMİR'de bir kargo firmasına gönderilen pakette 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma yaptı. Konak ilçesinde bir kargo firmasına gönderilen pakette uyuşturucu olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, önceki gün kargo firmasına operasyon düzenledi. Aramada, kargo paketinde 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. O.Ş. ve M.Z. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

