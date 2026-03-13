İzmir'de kargo paketinde 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

İZMİR'de bir kargo firmasına gönderilen pakette 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma yaptı. Konak ilçesinde bir kargo firmasına gönderilen pakette uyuşturucu olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, önceki gün kargo firmasına operasyon düzenledi. Aramada, kargo paketinde 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. O.Ş. ve M.Z. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı