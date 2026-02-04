İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Balçova'da meydana gelen kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonunu şarampole devirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Balçova ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 35 KK 792 plakalı kamyon İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İkiztepe girişi civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması çalışmaları nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel