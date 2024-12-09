İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonunda Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait tarihi eserler bulundu. Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 3 kişiyi kaçak kazı yaptıkları esnada yakaladı.
Kazı bölgesindeki aramalarda Bizans dönemine ait üzerinde haç işareti olan kilise levhası olarak değerlendirilen obje ile motifli mezar taşı parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.