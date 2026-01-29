Haberler

İzmir'de vücuduna ip dolanan flamingo kurtarıldı

İzmir'de vücuduna ip dolanan flamingo kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Balçova ilçesinde, vücuduna ip dolanan bir flamingo, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları doğaya atık bırakmamaya teşvik etti.

İzmir'in Balçova ilçesinde vücuduna ip dolanan flamingo, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnciraltı Kent Ormanı açıklarında bir flamingonun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin dalgıç ekibi, balıkçılık amacıyla hazırlanan tuzaktaki ipe dolandığı belirlenen flamingoyu kıyıya getirdi. İp, güvenli şekilde çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen flamingo, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Açıklamada, vatandaşların balıkçılık sonrası misina ve benzeri atıkları doğaya bırakmamaları, çevreye karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir