Haberler

Menemen'de İstinat Duvarı Çöktü

Güncelleme:
İZMİR'in Menemen ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarının çöktüğü olaya ilişkin soruşturma kapsamında, duvarı yapan müteahhit B.Ş. gözaltına alındı.

Olay, 14 Şubat'ta, 29 Ekim Mahallesi 228 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta zarar oluştu. Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler, geceyi Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde geçirdi. İstinat duvarının altında kalan 6 otomobil vinçle bulundukları yerden kaldırıldı. Sokaktaki çalışmalara devam ediliyor.

Olay sonrası Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da duvarı yapan müteahhit B.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, B.Ş.'yi gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
