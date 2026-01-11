Haberler

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
Aliağa'daki gemi söküm tesisinde vinç kancasının düşmesi sonucu 49 yaşındaki işçi Salih Ataman yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Bölgesi'nde, vincin kancasının yerinden çıkıp üzerine düştüğü işçi Salih Ataman (49) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde meydana geldi. Vincin halatının bağlandığı kanca yerinden çıkarak işçi Salih Ataman'ın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Ataman'ın yaşamını kaybettiğini belirlendi.

Salih Ataman'ın cenazesinin yarın Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
