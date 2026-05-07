Yargıtay Başkanı Kerkez, İzmir'de "iş hukuku" konulu çalıştayda konuştu Açıklaması

Yargıtay Başkanı Kerkez, İzmir'de "iş hukuku" konulu çalıştayda konuştu


Yargıtay Başkanlığı, İzmir'de düzenlenen 'Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı' ile yargı sürecinin kısaltılması ve karar uyumu konularına dikkat çekti. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, çalıştayın açılışında, dosyaların hızlı sonuçlanmasının yargıya olan güveni artıracağını vurguladı.

Yargıtay Başkanlığınca İzmir'de düzenlenen "iş hukuku" konulu "Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı" başladı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bölge adliye mahkemeleriyle güzel bir çalıştay serisi başlattıklarını söyledi.

Vatandaşın kendilerinden beklediği en önemli hususların başında dosyaların kısa zamanda karara çıkması olduğunu ifade eden Kerkez, "Bu, yargıya olan güven için çok önemli bir husus. Burada ilk derece mahkemelerinin kararlarıyla, bizim ve Yargıtay'ın kararları arasında uyum olması çok önemli. Bölge adliye mahkemelerimiz kurulduktan bu yana süreç içinde bizim de gözlemlediğimiz farklı uygulamalar ortaya çıkıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekir. Çünkü biz vatandaşımıza, her hakim ve savcının her yargı üyesinin kendine göre hukuki görüş geliştirmesi doğaldır. Ama bunu vatandaşa anlatabilmek için bir noktada buluşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kerkez, yargı mensuplarının ortak bir noktaya gelmesi durumunda yargılama sürecinin de kısalacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepimiz yargının parçalarıyız, toplamda bir bütünüz. Hep birlikte Türkiye'de dosya sayısının azaltılması ve karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalamamız lazım. Bu anlamda bölge adliye mahkemelerimizi gözlemliyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden beri istinaf sistemi şu an itibariyle bölge adliye mahkemelerimizin çok daha güçlü olması, güçlendirilmesi hem sayı olarak hem nitelik olarak gerekir diye düşünüyorum."

Açılış konuşmasının ardından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş sunum yaptı.

Çalıştaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Muvaffak Meşe ile yargı mensupları katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
