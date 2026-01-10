Haberler

İzmir'de insan ticareti operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de insan ticareti yaptığı öne sürülen 8 şüpheliye yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı, 14 mağdur kadın kurtarıldı.

İzmir'de, zorla çalıştırmak amacıyla insan ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen 3 aylık teknik takip sonucunda il genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 14 mağdur kadın yakalandı. Mağdurlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 lira, 1409 dolar ve 450 avroya el konuldu.

Operasyon kapsamında, zorla çalıştırmak amacıyla insan ticareti suçu işlediği değerlendirilen (TCK'nın 80. maddesi) 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
