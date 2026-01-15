Haberler

İzmir'de insan ticareti operasyonu; 4 tutuklama

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen insan ticareti operasyonunda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda suçtan elde edilen 1 milyon 34 bin 55 TL el konuldu.

İZMİR'de insan ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, insan ticareti suçuna yönelik yürütülen 3 aylık teknik takip sonucunda önceki gün operasyon düzenlendi. Kent genelinde 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 14 mağdur kadın yakalandı. Mağdur kadınlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1.409 dolar ve 450 avroya el konuldu.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
