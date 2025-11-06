Haberler

İzmir'de İhaleye Fesat İddiasıyla 5 Gözaltı

İzmir'de İhaleye Fesat İddiasıyla 5 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de ihaleye fesat iddiasıyla yapılan operasyonlarda, dönemin İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Usulsüzlük yapıldığına dair başlatılan soruşturmalar birleştirildi.

İZMİR'de ihaleye fesat iddiasıyla yürütülüp, birleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin; dönemin İZ-TARIM A.Ş. (eski ünvanı BAYSAN A.Ş.) Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O., yüklenici firma yetkilisi O.Ö., Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü K.B.K., memur D.K. ve belediye işçisi A.İ. olduğu bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı edimin ifasına fesat karıştırma suçuna ilişkin soruşturmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM A.Ş.'de yapılan bir yapım ihalesinde usulsüzlük bulunduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan tevdi raporu ile Konak Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair bir belediye memurunun şikayeti sonrası başlatılan soruşturmalar birleştirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 4'ü İzmir'de 5 şüpheli, dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin İZ-TARIM A.Ş. (eski ünvanı BAYSAN A.Ş.) Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi M.O., yüklenici firma yetkilisi O.Ö., Konak Belediyesi araştırma ve geliştirme müdürü K.B.K., memur D.K. ve belediye işçisi A.İ. olduğu belirtildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.