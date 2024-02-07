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Yüksek kar vaadiyle milyarlarca lira toplayan holding sahibi sırra kadem bastı! 30 şüpheli için gözaltı kararı

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İzmir'de yüksek kar vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı iddia edilen bir holdingin sahibi Sedat Ocakçı ve eşi sırra kadem bastı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 şüpheli için nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verilirken, şirket binası ve bazı adreslere operasyon düzenlendi.

İzmir'de bir holdingin sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

30 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve sırra kadem basan holding sahibi Sedat Ocakçı, eşi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

2,5 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞLAR

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İzmir Dolandırıcılık Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Emrah Güney:

Artık bu tarz işlere para yatıranlarda tutuklanmalı..Devlet bunların enayiliği ile uğraşmak zorunda mı ..Son zamanlarda kolay para kazanmak isteyenlerin sayısı bi hayli fazla

160
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Begitli İbrahim:

bu mmlekette en iyi yapılan şey bu vur kaç rant rüşvet vurgun soygun

65
0
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Kara_kalem:

Bir gram dahi üzülmem SÜLİN OSMAN

22
0
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muhammet zeycan:

Umut tacirlerine umut bağlayan lar kendi sucunuz gecmis olsun hala akillanmadiniz soğuk su icin

10
0
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Mustafa Acar:

Çok iyi yapmış bu ilk değil ki para hırsı böyle olur kar zarar kardeştir tebrik ediyorum

4
0
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Metin Yalcin:

Çok çayırımız yok ama paralı sığırımız bol, bunlara para kaptırmaktan bıkmadılar .. ))

3
0
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