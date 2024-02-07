Yüksek kar vaadiyle milyarlarca lira toplayan holding sahibi sırra kadem bastı! 30 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir'de bir holdingin sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

30 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve sırra kadem basan holding sahibi Sedat Ocakçı, eşi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

2,5 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞLAR

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.